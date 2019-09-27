27.09.2019 09:40

38-летнего мужчину выносили из квартиры на руках

В Киевском районе пожарные спасли от пожара мужчину и эвакуировали из опасной зоны семь жителей 9-этажки.



// ГСЧС

26 сентября в 15:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном жилом доме по улице Дружбы народов, 229.



В квартире на втором этаже горели домашние вещи на площади около 5 кв.м.

Прибывшие на место спасатели сразу у входной двери наткнулись на одного из жителей этой квартиры (1983 года рождения), которого немедленно эвакуировали на свежий воздух.

Позже в задымленной комнате бойцы нашли его брата 1981 года рождения. От дыма он уже не мог самостоятельно двигаться, поэтому спасатели вынесли его, спасая жизнь. Обоих братьев каретой скорой помощи госпитализировали в лечебное учреждение.



Лестничная клетка была задымлена, поэтому были проведены мероприятия по дымоудаления и оказана помощь шестерым жителям дома по эвакуации наружу.



В 15:25 пожар был локализован и в 15:36 ликвидирован. Причина его возникновения и убытки от нее устанавливаются.