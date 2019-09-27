В студенческом общежитии ищут взрывчатку

Неизвестный «заминировал» общежитие одного из вузов Харькова.
Сообщение о закладке взрывчатки в здании одного из общежитий вуза Харькова поступило в полицию 27 сентября.
По адресу выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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