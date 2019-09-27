27.09.2019 10:11

В студенческом общежитии ищут взрывчатку

Неизвестный «заминировал» общежитие одного из вузов Харькова.

Сообщение о закладке взрывчатки в здании одного из общежитий вуза Харькова поступило в полицию 27 сентября.



По адресу выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.



В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.