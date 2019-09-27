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27.09.2019  10:34   

Женщина с инвалидностью оказалась в дымовой ловушке

Короткое замыкание электропроводки едва не повлекло летальный исход.


// Facebook

26 сентября в 12:35 сообщили о пожаре в частном доме на ул. Сеньковской, 24 в Купянске.

Спасатели на месте установили, что из-за короткого замыкания электропроводки все помещения дома были полностью задымлены, но возгорания не произошло.

В одной из жилых комнат на кровати спасатели нашли пожилую женщину, которая имела недостатки опорно-двигательного аппарата и не могла самостоятельно передвигаться. Женщину посадили на кресло-каталку и вывезли из опасной зоны на свежий воздух.

Там ее осмотрели сотрудники бригады скорой медицинской помощи. После осмотра врачей спасена 84-летняя женщина от госпитализации отказалась.

Спасатели отключили подачу электроэнергии в дом, и замыкание прекратилось.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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