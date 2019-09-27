Женщина с инвалидностью оказалась в дымовой ловушке

Короткое замыкание электропроводки едва не повлекло летальный исход.
26 сентября в 12:35 сообщили о пожаре в частном доме на ул. Сеньковской, 24 в Купянске.
Спасатели на месте установили, что из-за короткого замыкания электропроводки все помещения дома были полностью задымлены, но возгорания не произошло.
В одной из жилых комнат на кровати спасатели нашли пожилую женщину, которая имела недостатки опорно-двигательного аппарата и не могла самостоятельно передвигаться. Женщину посадили на кресло-каталку и вывезли из опасной зоны на свежий воздух.
Там ее осмотрели сотрудники бригады скорой медицинской помощи. После осмотра врачей спасена 84-летняя женщина от госпитализации отказалась.
Спасатели отключили подачу электроэнергии в дом, и замыкание прекратилось.
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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