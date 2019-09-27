На Сортировке водитель на автопромовской классике снес байкера

"ВАЗ-2109" сбил мотоциклиста 26 сентября в 8.20 на ул. Беркоса,15.
Как сообщили в патрульной полиции, госпитализирован водитель мотоцикла.
Во время общения с водителем автомобиля "ВАЗ" патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель сообщил, что выпил уже после ДТП.
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
влажн.:
давл.:
ветер: