На Сортировке водитель на автопромовской классике снес байкера

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 27 сентября Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.

Ночью значительно потеплеет: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пяницу, 27 сентября В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.