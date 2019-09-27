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27.09.2019  11:01   

На Сортировке водитель на автопромовской классике снес байкера

"ВАЗ-2109" сбил мотоциклиста 26 сентября в 8.20 на ул. Беркоса,15.


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Как сообщили в патрульной полиции, госпитализирован водитель мотоцикла.

Во время общения с водителем автомобиля "ВАЗ" патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель сообщил, что выпил уже после ДТП.

Источник:   SQ
 Тэги:  дтп, байкер, харьков, пострадавшие
 
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