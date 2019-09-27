27.09.2019 12:21

По накатанной схеме «ваш сын попал в ДТП» мошенники выманили у заботливого отца почти $ 50 тыс.

Ночью злоумышленники позвонили харьковчанину и сообщили, что его сын попал в аварию и находится в больнице, а для решения вопроса нужны деньги.



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26 сентября около 1:14 в Киевский отдела полиции обратился 46-летний харьковчанин. Он сообщил, что неизвестные путем обмана завладели его средствами в размере 48 230 долларов США.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители Киевского отдела полиции. Установлено, что 25 сентября около 23:00 на мобильный телефон заявителя позвонили неизвестные. Они сказали, что его сын попал в ДТП и находится в больнице, и что для решения вопроса нужны значительные средства.

Через некоторое время в дом 46-летнего мужчины приехал неизвестный, забрал деньги. Позже заявитель с женой поехали в больницу, однако сына там не нашли. Они позвонили ему на мобильный. Выяснилось, что последний дома, с ним все хорошо.

Следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.