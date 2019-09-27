Главная Новости Криминал и происшествия По накатанной схеме «ваш сын попал в ДТП» мошенники выманили у заботливого отца почти $ 50 тыс.
27.09.2019  12:21   

По накатанной схеме «ваш сын попал в ДТП» мошенники выманили у заботливого отца почти $ 50 тыс.

Ночью злоумышленники позвонили харьковчанину и сообщили, что его сын попал в аварию и находится в больнице, а для решения вопроса нужны деньги.


// facebook

26 сентября около 1:14 в Киевский отдела полиции обратился 46-летний харьковчанин. Он сообщил, что неизвестные путем обмана завладели его средствами в размере 48 230 долларов США.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители Киевского отдела полиции. Установлено, что 25 сентября около 23:00 на мобильный телефон заявителя позвонили неизвестные. Они сказали, что его сын попал в ДТП и находится в больнице, и что для решения вопроса нужны значительные средства.

Через некоторое время в дом 46-летнего мужчины приехал неизвестный, забрал деньги. Позже заявитель с женой поехали в больницу, однако сына там не нашли. Они позвонили ему на мобильный. Выяснилось, что последний дома, с ним все хорошо.

Следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  мошенник, телефонный, харьков, развод, полиция, доллары
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.09 Криминал и происшествия Жулик и рецидивист «развлекались» пытками – резали пальцы жертве перочинным ножом (ФОТО) 05.08 Криминал и происшествия Очередная жертва телефонного развода 03.08 Криминал и происшествия Обидевшийся рецидивист вернулся, чтобы сжечь магазин: приговор вынесен
 
 

Видео

В Харькове проходит Восточный форум по вопросам инклюзии
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 