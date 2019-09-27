27.09.2019 13:50

Водитель ВАЗа, «забодавший» поутру Hyundai на ХТЗ, отказался от оформления ДТП

Полицейские подтвердили, что водитель, получившей существенные повреждения новенькой иномарки, согласился на оформления европротокола.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 27 сентября около 8:40 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке ул. Ф. Крала и пр. Архитектора Алешина. Там столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai.

Пострадавших в результате ДТП нет.

От оформления ДТП водители отказались и составили европротокол.

На опубликованном полицией фото видно, что ВАЗ после столкновения оказался на обочине, а Hyundai получил значительные технические повреждения передней части.