Водитель ВАЗа, «забодавший» поутру Hyundai на ХТЗ, отказался от оформления ДТП

Полицейские подтвердили, что водитель, получившей существенные повреждения новенькой иномарки, согласился на оформления европротокола.
По данным полиции, 27 сентября около 8:40 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке ул. Ф. Крала и пр. Архитектора Алешина. Там столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai.
Пострадавших в результате ДТП нет.
От оформления ДТП водители отказались и составили европротокол.
На опубликованном полицией фото видно, что ВАЗ после столкновения оказался на обочине, а Hyundai получил значительные технические повреждения передней части.
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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