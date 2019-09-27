27.09.2019 17:21

В Харькове суд оправдал экс-чиновника «Харьковгоргаза», которого поймали с меченой взяткой

Суд признал ряд экспертиз недействительными, поэтому обвинение не смогло доказать взяточничество чиновника



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Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда Харькова от 23 сентября.

Суд рассмотрел уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права). Подсудимый работал заместителем начальника Восточного управления газового хозяйства ПАО «Харьковгоргаз».

По сведениям следствия, мужчина по сговору с начальником участка монтажа систем газоснабжения Восточного управления газового хозяйства ПАО «Харьковгоргаз», которого еще 2016 объявлен в розыск, получили неправомерную выгоду в сумме 12 тыс. грн.

В декабре 2015 года к подсудимому обратился мужчина с просьбой решить вопрос восстановления газоснабжения и установки газового котла в домовладении. Чиновник сказал мужу, что за 12 тыс. грн, используя свое служебное положение, может положительно решить вопрос о возобновлении газоснабжения, установка газового двухконтурного котла, составление и выдачи соответствующих документов.

10 февраля 2016 мужчина получил первую часть от оговоренного взятки - 8 тыс. грн, 2 марта после проведения части обусловленных работ - вторую часть взятки в размере 4 тыс. грн. После этого чиновника задержали.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый вину свою не признал и пояснил, что никакой выгоды от гражданина не получал, в сговор не вступал.

Заявитель в судебном заседании пояснил, что подсудимый после осмотра дома, где нужно было подключить газоснабжения, сообщил, что работы, материалы и документы будут стоить 12 тыс. грн. Мужчина после заявленной цены решил обратиться в прокуратуру.

Деньги, которые давались в качестве взятки, переписывались, копировались и заносились в протокол, вторая часть взятки - еще и митилася специальной краской. Кроме этого, велась аудиофиксация разговоров с подсудимым, а передавались из рук в руки.

Изучив материалы, суд указал, что в кабинете чиновника во время обыска не были изъяты предметы, свидетельствующие о получении взятки. «Никаких доказательств того, что Лицо_1 получило от Лица_6 неправомерную выгоду в размере 12 000 грн., А также то, что он действовал по предварительному сговору с Лицом_5 для получения этой неправомерной выгоды, сторона обвинения суда не предоставила», - говорится в решении.

Хотя в кабинете чиновника были изъяты меченые деньги, суд признал это доказательство неправомерным, экспертизу - недействительной.

Таким образом, суд постановил признать чиновника невиновным в совершении уголовного преступления в связи с недоказанностью, что оно совершено обвиняемым. Меру пресечения в виде залога отменить.