27.09.2019 14:49
Сбил насмерть пешехода на большой скорости: приговор вынесен
обвиняемый утверждал, что потерял сознание за рулем.
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Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор водителю, который сбил насмерть пешехода на проспекте Льва Ландау.
Как выяснилось в хрде расследования, авария произошла 15 декабря 2017 года.
Водитель автомобиля Chevrolet Aveo мчался по проспекту Льва Ландау с недопкстимой в городе скоростью около 90 километров в час проскочил перекресток и сбил мужчину на пешеходном переходе.
От полученных травм пострадавший скончался на месте, при этом сила удара была такой, что привела к разрыву спинного и продолговатого мозга, повреждению внутренних органов.
В ходе разбирательства фигурант частично признал свою вину.
Обвиняемый заявил, что в момент ДТП ему стало плохо и он потерял сознание.
В этот момент, утверждает мужчина, он мог случайно нажать педаль газа вместо тормоза.
Спустя четыре дня после аварии водитель обратился к врачам и те обнаружили у него болезни позвоночника и повышение давления головного мозга.
Кроме того, виновник трагедии выплатил матери жертвы 200 тысяч гривен.
Свидетели, в свою очередь, подтвердили что пешеход двигался на зеленый, а также отметили, что у харьковчанина не было признаков плохого состояния здоровья.
Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.
Его приговорили к четырем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, однако заменили заключение на три года испытательного срока.
На данный момент решение не вступило в силу, в течение 30 дней оно может быть обжаловано.