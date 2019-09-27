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27.09.2019  14:49   

Сбил насмерть пешехода на большой скорости: приговор вынесен

обвиняемый утверждал, что потерял сознание за рулем.


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Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор водителю, который сбил насмерть пешехода на проспекте Льва Ландау. 
 
Как выяснилось в хрде расследования, авария произошла 15 декабря 2017 года.
 
Водитель автомобиля Chevrolet Aveo мчался по проспекту Льва Ландау с недопкстимой в городе скоростью около 90 километров в час проскочил перекресток и сбил мужчину на пешеходном переходе.
 
От полученных травм пострадавший скончался на месте, при этом сила удара была такой, что привела к разрыву спинного и продолговатого мозга, повреждению внутренних органов. 
 
В ходе разбирательства фигурант частично признал свою вину.
 
Обвиняемый заявил, что в момент ДТП ему стало плохо и он потерял сознание.
 
В этот момент, утверждает мужчина, он мог случайно нажать педаль газа вместо тормоза.
 
Спустя четыре дня после аварии водитель обратился к врачам и те обнаружили у него болезни позвоночника и повышение давления головного мозга.
 
Кроме того, виновник трагедии выплатил матери жертвы 200 тысяч гривен.
 
Свидетели, в свою очередь, подтвердили что пешеход двигался на зеленый, а также отметили, что у харьковчанина не было признаков плохого состояния здоровья.
 
Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.
 
Его приговорили к четырем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, однако заменили заключение на три года испытательного срока.
 
На данный момент решение не вступило в силу, в течение 30 дней оно может быть обжаловано.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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