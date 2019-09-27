27.09.2019 16:41

Кровавый праздник: во время застолья сын вновь чуть не зарезал отца

На Старый Новый год отсидевший мужчина вновь попытался убить родителя.



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Как сообщила Прокуратура, мужчина во второй раз чуть не лишил жизни родного отца.

Приговором Нововодолажского районного суда области 34-летнего мужчину признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений родному отцу (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Как рассказал первый заместитель руководителя Первомайского местной прокуратуры Роман Травкин, злоумышленника приговорили к 6,5 годам лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Происшествие произошло на Старый Новый год в одном из сел Нововодолажского района.

Осужденный пришел в гости к 59-летнего отца, с которым имел «напряженные» отношения.

Мужчины неоднократно ссорились, и сын уже поднимал руку на отца - в 2013 году его приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений отцу.

Вместе с тем, должных выводов после отбытия наказания человек не сделал.

За праздничным столом он в очередной раз поссорился с отцом и снова решил доказать свою правоту силой.

Нетрезвый злоумышленник несколько раз ударил родственника в лицо, а затем схватил со стола нож и ранил в живот.

Жизнь пострадавшему спасла жена, вовремя вызвала медиков.