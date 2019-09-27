Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на Алексеевке Жигуль на ходу потерял колесо (ФОТО)
27.09.2019  17:49   

ДТП: на Алексеевке Жигуль на ходу потерял колесо (ФОТО)

Авария чудом обошлось без последствий.


//t.me

Как сообщают соцсети, на проспекте Людвига Свободы у ВАЗа на ходу слетело колесо на перекрестке.

Никто не пострадал.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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