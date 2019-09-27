ДТП: на Алексеевке Жигуль на ходу потерял колесо (ФОТО)

Авария чудом обошлось без последствий.
Как сообщают соцсети, на проспекте Людвига Свободы у ВАЗа на ходу слетело колесо на перекрестке.
Никто не пострадал.
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
влажн.:
давл.:
ветер: