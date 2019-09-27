27.09.2019 19:51

Под Харьковом суд вернул общине земли

Угодья стоимостью почти 400 тысяч вернулись территориальной общине.



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Волчанский районный суд области удовлетворил иск прокуратуры о признании наследства выморочным и возвращение в коммунальную собственность земель стоимостью почти 370 тыс. грн.

Как рассказал первый заместитель руководителя Чугуевского местной прокуратуры Иван Ена, речь идет об участке площадью почти 12 га на территории Резниковского сельсовета.

Владелец земельного пая умер в 2006 году. Наследники в предусмотренные законом сроки о своих правах не заявляли, поэтому участок должен вернуться в коммунальную собственность.

Вместе с тем, сельский совет до сих пор не приняла действий по признании наследства выморочным и возвращения земель в собственность территориальной общины.

В связи с этим прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, земельный участок принят в коммунальную собственность сельского совета.