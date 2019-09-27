Минирование. Бомбу ищут в супермаркете (ФОТО)

Соцсети сообщают об эвакуации людей.
Как сообщают соцсети, заминировали супермаркет «Таврия В» на проспекте Гагарина.
Люди выведены на улицу.
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
влажн.:
давл.:
ветер: