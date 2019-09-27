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27.09.2019  19:04   

Минирование. Бомбу ищут в супермаркете (ФОТО)

Соцсети сообщают об эвакуации людей.


//t.me/h_saltovka

Как сообщают соцсети, заминировали супермаркет «Таврия В» на проспекте Гагарина.

Люди выведены на улицу.

Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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