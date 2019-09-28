Полиция проверила больницы, торговые центры и жилые дома: взрывчатки нет

Очередное минирование квалифицировали как террористический акт.
Сообщение о закладке взрывчатки в торговых центрах, медицинских учреждениях и жилых домах Харькова поступило в полицию 27 сентября. Всего «заминировали» 51 объект.
Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных учреждений, эвакуировали 2226 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украини.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Стремление к порядку выйдет на первый план. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
Мировое сообщество 28 сентября проводит Всемирный день борьбы против бешенства.
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