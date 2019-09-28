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28.09.2019  10:44   

Полиция проверила больницы, торговые центры и жилые дома: взрывчатки нет

Очередное минирование квалифицировали как террористический акт.


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Сообщение о закладке взрывчатки в торговых центрах, медицинских учреждениях и жилых домах Харькова поступило в полицию 27 сентября. Всего «заминировали» 51 объект.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных учреждений, эвакуировали 2226 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Следователем  открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украини.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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