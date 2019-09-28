28.09.2019 11:46

Внимание! Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП со сбежавшим водителем

Авария произошла 26 сентября в 21:10 в селе Олейники Сахновщинского района.



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На обочине дороги обнаружили тело 26-летнего местного жителя с телесными повреждениями, характерными при ДТП. Верхняя одежда имел механические повреждения.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Тело погибшего направлено в морг.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, свидетелей и лица, совершившего указанное преступление.



Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия и лиц, которые владеют какой-либо информацией о ДТП, просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Ромасько Виктории Николаевне или по телефону: 102, 715-71-60, 715-71-61.