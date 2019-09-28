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28.09.2019  13:03   

Рыбоохранный патруль ловил браконьеров на Краснооскольском водохранилище

Нарушители нанесли более 6 шести тысяч гривен убытков.


// khr.darg.gov.ua

Около восьми часов утра 26 сентября патруль на территории Краснооскольского водохранилища, в пределах Боровского района, обнаружил жителя пгт Боровая, который осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов запрещенным орудием. Мужчина, используя сетку из лески, выловил 5 кг рыбы: 7 линей и 6 щук. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил 3349 грн.

На нарушителя составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Впоследствии рейдовая группа зафиксировала аналогичное нарушение. Лесоковой сетью рібак пойман 7 линей, 4 щуки и 3 леща общим весом 4 кг. Нанесен ущерб в размере 2703 грн.

Запрещеноое орудия лова и водные биоресурсы изъяты инспекторами рыбоохранного патруля. Составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Админдела по ч. 4 ст. 85 КУоАП направлены в Боровской районный суд Харьковской области для привлечения лица к ответственности.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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