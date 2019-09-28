Рыбоохранный патруль ловил браконьеров на Краснооскольском водохранилище

Нарушители нанесли более 6 шести тысяч гривен убытков.
Около восьми часов утра 26 сентября патруль на территории Краснооскольского водохранилища, в пределах Боровского района, обнаружил жителя пгт Боровая, который осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов запрещенным орудием. Мужчина, используя сетку из лески, выловил 5 кг рыбы: 7 линей и 6 щук. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил 3349 грн.
На нарушителя составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Впоследствии рейдовая группа зафиксировала аналогичное нарушение. Лесоковой сетью рібак пойман 7 линей, 4 щуки и 3 леща общим весом 4 кг. Нанесен ущерб в размере 2703 грн.
Запрещеноое орудия лова и водные биоресурсы изъяты инспекторами рыбоохранного патруля. Составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Админдела по ч. 4 ст. 85 КУоАП направлены в Боровской районный суд Харьковской области для привлечения лица к ответственности.
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