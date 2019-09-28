ДТП на ХТЗ: спасатели вырезали пострадавшего из автомобиля (ФОТО)

В Индустриальном районе спасатели оказали помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии.
Авария произошла 28 сентября в 8:13 на перекрестке проспекта Архитектора Алешина и улицы Михаила Водяного.
Там столкнулись два легковых автомобиля «Славута» и «Subaru». От удара 64-летнего водителя автомобиля «Славута» зажало между сиденьем и конструкциями кузова транспортного средства.
Помощь водителю оказали сотрудники ГСЧС. С помощью гидравлических ножниц и пневмоинструмента его деблокировали из разбитой машины.
Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с диагнозом перелом ноги, резаные раны рук и лица.
Второму водителю была оказана медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.
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