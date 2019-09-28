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28.09.2019  14:36   

ДТП на ХТЗ: спасатели вырезали пострадавшего из автомобиля (ФОТО)

В Индустриальном районе спасатели оказали помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии.


// ГСЧС

Авария произошла 28 сентября в 8:13 на перекрестке проспекта Архитектора Алешина и улицы Михаила Водяного.

Там столкнулись два легковых автомобиля «Славута» и «Subaru». От удара 64-летнего водителя автомобиля «Славута» зажало между сиденьем и конструкциями кузова транспортного средства.

Помощь водителю оказали сотрудники ГСЧС. С помощью гидравлических ножниц и пневмоинструмента его деблокировали из разбитой машины.

Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с диагнозом перелом ноги, резаные раны рук и лица.

Второму водителю была оказана медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют работники Нацполиции.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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