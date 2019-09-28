Утром мужчина обнаружил в своем доме труп

Житель Волчанского района в ходе ссоры нанес смертельное ножевое ранение своему собутыльнику.
26 сентября в полицию пришел 74-летний житель села Бугаевка, заявивший, что в своем домовладении обнаружил тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Полицейские выяснили, что вечером накануне происшествия хозяин с приятелями организовали у него дрома пьянку. В какой-то момент застолья хозяин дома лег спать, а гости продолжили пить.
Затем между ними возник конфликт. В результате 58-летний мужчина нанес смертельное ножевое ранение своему товарищу, после чего скрылся с места происшествия.
Следователем было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили местонахождение злоумышленника, 58-летнего жителя села Бугаевка. Он скрывался в Харькове.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
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