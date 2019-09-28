Внимание, разыскивается Владимир Юрьев (ФОТО)

Сотрудники Великобурлукского отдела полиции устанавливают местонахождение Юрьева Владимира Викторовича, 1948 года рождения.
Мужчина 27 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
На вид Владимиру Юрьеву 70-75 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, волосы светлые с проседью.
Был одет в черные спортивные штаны, синюю спортивную кофту, синюю бейсболку и черные резиновые тапочки.
При ходьбе держит руки за спиной. На правой руке в области большого пальца есть татуировка «ВОВА». Проблемы с памятью.
«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 102, (050) 6417743, (096) 8405095, (050) 0759258, (066) 7244382, (066) 1944055 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.
Стремление к порядку выйдет на первый план. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
Мировое сообщество 28 сентября проводит Всемирный день борьбы против бешенства.
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