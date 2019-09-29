Главная Новости Криминал и происшествия Ночью на Салтовке автомобиль врезался в дерево, водитель погиб (ВИДЕО, ФОТО)
29.09.2019  11:34   

Ночью на Салтовке автомобиль врезался в дерево, водитель погиб (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на Северной-3 около двух часов ночи.


// Facebook

На улице Леся Сердюка, 50 водитель автомобиля ВАЗ 2108 не справился с управлением, и машина влетена дерево.

От полученных травм водитель скончался на месте, сообщили очевидці ДТП.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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