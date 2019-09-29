Ночью на Салтовке автомобиль врезался в дерево, водитель погиб (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на Северной-3 около двух часов ночи.
На улице Леся Сердюка, 50 водитель автомобиля ВАЗ 2108 не справился с управлением, и машина влетена дерево.
От полученных травм водитель скончался на месте, сообщили очевидці ДТП.
Официальная информация уточняется.
День будто создан для осуществления задуманное, невзирая на преграды. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
влажн.:
давл.:
ветер: