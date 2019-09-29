Решив свести счеты с жизнью, мужчина сел на рельсы и дождался поезда

ЧП произошло 28 сентября в городе Балаклея.
В полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением «Харьков-Изюм» сбил 58-летнего местного жителя.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Установлено, что мужчина сидел на рельсах, когда его сбил поезд.
Следователь внес информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.
День будто создан для осуществления задуманное, невзирая на преграды. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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