29.09.2019 12:37

Решив свести счеты с жизнью, мужчина сел на рельсы и дождался поезда

ЧП произошло 28 сентября в городе Балаклея.



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В полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением «Харьков-Изюм» сбил 58-летнего местного жителя.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что мужчина сидел на рельсах, когда его сбил поезд.



Следователь внес информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.