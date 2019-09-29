На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО)

Авария произошла 28 сентября около 19:40 на перекрестке ул. Мира и Северина Потоцкого.
По предварительной информации, водитель автомобиля ИЖ», нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 16.11 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Daewoo.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ИЖ патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
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День будто создан для осуществления задуманное, невзирая на преграды. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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