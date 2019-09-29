Субботним днем трассу возле Дафи перегородило ДТП

Авария произошла около 16:10 на ул. Героев труда, 9.
Участниками ДТП стали автомобили Chevrole и Daewoo.
В результате столкновения в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля Chevrole.
Обстоятельства происшествия віясняет следствие.
День будто создан для осуществления задуманное, невзирая на преграды. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
влажн.:
давл.:
ветер: