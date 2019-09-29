Главная Новости Криминал и происшествия Субботним днем трассу возле Дафи перегородило ДТП
29.09.2019  14:46   

Субботним днем трассу возле Дафи перегородило ДТП

Авария произошла около 16:10 на ул. Героев труда, 9.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Chevrole и Daewoo.

В результате столкновения в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля Chevrole.

Обстоятельства происшествия віясняет следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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