Главная Новости Криминал и происшествия Сметрельное ДТП на Северной Салтовке: подробности от полиции (ФОТО)
29.09.2019  18:30   

Сметрельное ДТП на Северной Салтовке: подробности от полиции (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек.


// Нацполиция

Авария произошла 29 сентября около 3:30 на улице Леся Сердюка.

47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с металлическим столбом и в дальнейшем с деревом.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.09 Криминал и происшествия Субботним днем трассу возле Дафи перегородило ДТП 29.09 Криминал и происшествия На ХТЗ – ДТП с переворотом (ФОТО) 29.09 Криминал и происшествия Ночью на Салтовке автомобиль врезался в дерево, водитель погиб (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

Отвязать от прожиточного мимимума выплаты: Минсоцполитики предлагают изменения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 