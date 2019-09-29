Сметрельное ДТП на Северной Салтовке: подробности от полиции (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек.
Авария произошла 29 сентября около 3:30 на улице Леся Сердюка.
47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с металлическим столбом и в дальнейшем с деревом.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
День будто создан для осуществления задуманное, невзирая на преграды. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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