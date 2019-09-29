29.09.2019 18:30

Сметрельное ДТП на Северной Салтовке: подробности от полиции (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек.



// Нацполиция

Авария произошла 29 сентября около 3:30 на улице Леся Сердюка.



47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с металлическим столбом и в дальнейшем с деревом.



От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.