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30.09.2019  08:21   

В лобовом столкновении погиб водитель «копейки» (ФОТО)

Авария произошла 29 сентября в 14:45 в поселке Васищево Харьковского района.


// Нацполиция

Сотрубники Нацполиции установили, что 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Nissan X-Trail.

От полученных травм водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Водитель другого транспортного средства не пострадал.

Информация о происшествии зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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