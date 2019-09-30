30.09.2019 08:21

В лобовом столкновении погиб водитель «копейки» (ФОТО)

Авария произошла 29 сентября в 14:45 в поселке Васищево Харьковского района.



// Нацполиция

Сотрубники Нацполиции установили, что 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Nissan X-Trail.

От полученных травм водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Водитель другого транспортного средства не пострадал.



Информация о происшествии зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.