30.09.2019 09:00

Пьяный водитель снес светофор и ограждение на Павловом Поле (ФОТО)

Авария произошла 29 сентября около шести часов утра на ул. Отакара Яроша, 22.



// Telegram

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не справился с управлением и совершил наезд на забор и светофор.



Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, мужчина отказался от прохождения освидетельствования.



На водителя Audi патрульные составили административный протокол по ст. 130 КУоАП и ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.