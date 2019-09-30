Пьяный водитель снес светофор и ограждение на Павловом Поле (ФОТО)

Авария произошла 29 сентября около шести часов утра на ул. Отакара Яроша, 22.
По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не справился с управлением и совершил наезд на забор и светофор.
Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, мужчина отказался от прохождения освидетельствования.
На водителя Audi патрульные составили административный протокол по ст. 130 КУоАП и ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.
День будто создан для осуществления задуманное, невзирая на преграды. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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