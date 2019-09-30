Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель снес светофор и ограждение на Павловом Поле (ФОТО)
30.09.2019  09:00   

Пьяный водитель снес светофор и ограждение на Павловом Поле (ФОТО)

Авария произошла 29 сентября около шести часов утра на ул. Отакара Яроша, 22.


// Telegram

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не справился с управлением и совершил наезд на забор и светофор.

Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, мужчина отказался от прохождения освидетельствования.

На водителя Audi патрульные составили административный протокол по ст. 130 КУоАП и ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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