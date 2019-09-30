На Холодной Горе столкнулись Mercedes и Fiat: есть пострадавшие (ФОТО)

29 сентября около 17:30 патрульным сообщили об автомобильной аварии на Полтавском шляхе, 99.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mercedes и Fiat, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В столкновении пострадал водитель автомобиля Fiat, медики госпитализировали мужчину в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-опeративная группа.
День будто создан для осуществления задуманное, невзирая на преграды. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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