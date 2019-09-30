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30.09.2019  09:20   

На Холодной Горе столкнулись Mercedes и Fiat: есть пострадавшие (ФОТО)

29 сентября около 17:30 патрульным сообщили об автомобильной аварии на Полтавском шляхе, 99.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mercedes и Fiat, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В столкновении пострадал водитель автомобиля Fiat, медики госпитализировали мужчину в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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