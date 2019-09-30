Главная Новости Криминал и происшествия Легковушка влетела под фуру на Александровском проспекте (ФОТО)
30.09.2019  09:37   

Легковушка влетела под фуру на Александровском проспекте (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.


// Facebook

Авария произошла около половины восьмого вечера 28 сентября на Александровском проспекте, 2-б.

Участниками дорожно-траспортного происшествия стали легковой автомобиль Daewoo и фура MAN.

В результате происшествия никто не пострадал, на обоих водителей патрульные составили протоколы по ст. 124 КУоАП за нарушение п.п. 13.1 и 12.1 ПДД Украины (несоблюдение безопасной скорости движени я и безопасной дистанции). Материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.09 Криминал и происшествия Мотоциклист пострадал в тройном ДТП на Шишковке (ВИДЕО, ФОТО) 30.09 Криминал и происшествия На Холодной Горе столкнулись Mercedes и Fiat: есть пострадавшие (ВИДЕО, ФОТО) 30.09 Криминал и происшествия Пьяный водитель вылетел с дороги и снес светофор на пешеходке у Ботсада (ФОТО)
 
 

Видео

Отвязать от прожиточного мимимума выплаты: Минсоцполитики предлагают изменения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 