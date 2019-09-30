Легковушка влетела под фуру на Александровском проспекте (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.
Авария произошла около половины восьмого вечера 28 сентября на Александровском проспекте, 2-б.
Участниками дорожно-траспортного происшествия стали легковой автомобиль Daewoo и фура MAN.
В результате происшествия никто не пострадал, на обоих водителей патрульные составили протоколы по ст. 124 КУоАП за нарушение п.п. 13.1 и 12.1 ПДД Украины (несоблюдение безопасной скорости движени я и безопасной дистанции). Материалы ДТП будут переданы в суд.
День будто создан для осуществления задуманное, невзирая на преграды. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
влажн.:
давл.:
ветер: