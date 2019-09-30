30.09.2019 09:37

Легковушка влетела под фуру на Александровском проспекте (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.



// Facebook

Авария произошла около половины восьмого вечера 28 сентября на Александровском проспекте, 2-б.



Участниками дорожно-траспортного происшествия стали легковой автомобиль Daewoo и фура MAN.

В результате происшествия никто не пострадал, на обоих водителей патрульные составили протоколы по ст. 124 КУоАП за нарушение п.п. 13.1 и 12.1 ПДД Украины (несоблюдение безопасной скорости движени я и безопасной дистанции). Материалы ДТП будут переданы в суд.