Главная Новости Криминал и происшествия Мотоциклист пострадал в тройном ДТП на Шишковке (ВИДЕО, ФОТО)
30.09.2019  09:58   

Мотоциклист пострадал в тройном ДТП на Шишковке (ВИДЕО, ФОТО)

29 сентября около 12:45 патрульных вызвали на ДТП по улице Лесопарковой, 5.


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Участниками столкновения стали мотоцикл Kawasaki, автомобили Mercedes и Hyunda.

Бригада скорой госпитализировала в больницу водителя мотоцикла.

Происшествие оформляла следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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