Мотоциклист пострадал в тройном ДТП на Шишковке (ВИДЕО, ФОТО)

29 сентября около 12:45 патрульных вызвали на ДТП по улице Лесопарковой, 5.
Участниками столкновения стали мотоцикл Kawasaki, автомобили Mercedes и Hyunda.
Бригада скорой госпитализировала в больницу водителя мотоцикла.
Происшествие оформляла следственно-опeративная группа.
День будто создан для осуществления задуманное, невзирая на преграды. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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давл.:
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