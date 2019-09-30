Главная Новости Криминал и происшествия Завтра можно прийти в полицию с оружием – и ничего за это не будет
30.09.2019  10:57   

Завтра можно прийти в полицию с оружием – и ничего за это не будет

На Харьковщине начинается месячник добровольной сдачи оружия.


// Facebook

Общегосударственные мероприятия продлятся на территории Украины с 1 по 30 октября, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

По поводу добровольной сдачи оружия необходимо обратиться в территориальный орган Национальной полиции по месту жительства.

Правоохранители напоминают, что незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.

Источник:   ГУ
 Тэги:  сдача оружия, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Власть Полиция ждет харьковчан с оружием 31.10 Криминал и происшествия Харьковчане продолжают идти в полицию, прихватив с собой оружие (ФОТО) 29.11 Власть Полиция принимает оружие по другому адресу
 
 

Видео

Отвязать от прожиточного мимимума выплаты: Минсоцполитики предлагают изменения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 