30.09.2019 10:57

Завтра можно прийти в полицию с оружием – и ничего за это не будет

На Харьковщине начинается месячник добровольной сдачи оружия.



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Общегосударственные мероприятия продлятся на территории Украины с 1 по 30 октября, сообщили в пресс-службе Нацполиции.



Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.



По поводу добровольной сдачи оружия необходимо обратиться в территориальный орган Национальной полиции по месту жительства.

Правоохранители напоминают, что незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.