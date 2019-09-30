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30.09.2019  10:23   

Фура вылетела на встречку: погибли два человека (ФОТО)

Смертельное ДТП произошло в Чугуевском районе.


// Нацполиция

29 сентября около 18:00 на автодороге Чугуев – Великий Бурлук 31-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada Priora.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли 52-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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