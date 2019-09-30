30.09.2019 10:23

Фура вылетела на встречку: погибли два человека (ФОТО)

Смертельное ДТП произошло в Чугуевском районе.



// Нацполиция

29 сентября около 18:00 на автодороге Чугуев – Великий Бурлук 31-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada Priora.



В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли 52-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.