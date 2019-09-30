30.09.2019 11:29

Пожар на Героев Труда унес жизнь квартиросъемщика

Московский район: на пожаре в хрущовке погиб человек, 15 жителей спасатели эвакуировали



://kharkiv.dsns.gov.ua

29 сентября в 14:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на ул. Героев Труда, 29 Б в Московском районе Харькова.

По указанному адресу сразу направили 2 оперативные отделение 5-й и 18-й Государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в квартире на первом этаже. Горели домашние вещи на площади около 20 кв.м. В ходе проведения разведки спасатели обнаружили тело погибшего квартиросъемщика, 1976 года рождения.

Из-за сильного задымления лестничной клетки пожарным пришлось эвакуировать жителей подъезда на свежий воздух. Всего с опасной задымленной зоны спасателями выведено 15 человек. Благодаря оперативным и слаженным действиям работников ГСЧС удалось сохранить им жизнь и здоровье.

В 14:39 огонь удалось локализовать, а в 15:12 - ликвидировать окончательно.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.