30.09.2019 11:51

На харьковский стоянках продолжают гореть иномарки (ФОТО)

В Киевском районе спасатели ликвидировали пожар на парковке по Героев Труда.



://kharkiv.dsns.gov.ua

30 сентября в 3:12 на номер «101» поступило сообщение о возгорании легковушек на парковке у дома № 8 на ул. Героев Труда в Харькове.

К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены 2 автомобиля. Volkswagen Passat, 2006 года выпуска, горел полностью на площади 10 кв.м., также горел моторный отсек и частично салон на площади 5 м.кв. в автомобиле Kia Stonic, 2018 выпуска. Под действием открытого пламени в рядом расположенном авто Mazda CX5 оплавился бампер.

Спасатели немедленно подали на тушение огня пожарный ствол с раствором пенообразователя и уже в 3:22 локализовали пожар. В 4:08 огонь был полностью укрощенный. Другие машины на парковке не пострадали.

Причина пожара устанавливается.