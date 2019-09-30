30.09.2019 13:24

Водометы и дымовые шашки – в харьковскую воспитательную колонию вызвали 200 силовиков (ФОТО)

На базе законсервированной воспитательной колонии собрались сотни сотрудников батальона полиции особого назначения, групп быстрого реагирования учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов и персонал военизированного формирования межрегионального управления, военнослужащих Национальной гвардии Украины и личный состав подразделения пожарно-спасательной службы ГСЧС Украины.



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По легенде учений в одной из колоний произошли массовые беспорядки и нарушения общественного порядка с последующим захватом заложников, - рассказал командир БПОП ГУНП в Харьковской области Сергей Щебетун. - Перед спецназовцами встала задача освободить заложников и погасить массовые беспорядки.

По данным полиции, на базе воспитательной колонии собралось около 200 сотрудников батальона полиции особого назначения, групп быстрого реагирования учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов и персонал военизированного формирования межрегионального управления, военнослужащих Национальной гвардии Украины, личный состав ГСЧС Украины.

"Обучение прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. Для прекращения группового нарушения общественного порядка использовались водометы, дымовые шашки и другие спецсредства", - говорится в сообщении.

Как отметил командир батальона Сергей Щебетун, во время учебы бойцы показали высокий уровень подготовки, слаженность действий и готовность оперативно реагировать на любые ситуации в реальной обстановке.

Бойцы показали высокий уровень подготовки и готовность реагировать на любые ситуации в реальной обстановке.