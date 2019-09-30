30.09.2019 13:17
Рецидивист изнасиловал женщину в лесополосе
Преступник напал на знакомую по дороге домой.
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Как сообщили в ГУ Нацполиции, 27 сентября около 21:30 в полицию поступило сообщение от жителя города Изюм о том, что он видел, как неизвестные мужчины выбросили изнасилованную женщину из грузоика в лесополосу.
47-летнюю пострадавшую с ссадинами и следами изнасилования был доставлен в местную больницу.
Следственно-оперативной группой и группой быстрого реагирования отдела полиции установлено, что к совершению данного преступления причастен ранее неоднократно судимый 57-летний мужчина, который сообщил об обнаружении женщины в лесополосе.
Как выяснили полицейские, злоумышленник знал женщину раньше.
Во время их последней встречи она была навеселе.
Он предложил провести женщину домой, но завел в лес, где совершил надругательство.
Следователем Изюмского отдела полиции в Харьковской области открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.