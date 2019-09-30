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30.09.2019  13:17   

Рецидивист изнасиловал женщину в лесополосе

Преступник напал на знакомую по дороге домой.


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Как сообщили в ГУ Нацполиции, 27 сентября около 21:30 в полицию поступило сообщение от жителя города Изюм о том, что он видел, как неизвестные мужчины выбросили изнасилованную женщину из грузоика в лесополосу.
 
47-летнюю пострадавшую с ссадинами и следами изнасилования был доставлен в местную больницу.
 
Следственно-оперативной группой и группой быстрого реагирования отдела полиции установлено, что к совершению данного преступления причастен ранее неоднократно судимый 57-летний мужчина, который сообщил об обнаружении женщины в лесополосе.
 
Как выяснили полицейские, злоумышленник знал женщину раньше.
 
Во время их последней встречи она была навеселе.
 
Он предложил провести женщину домой, но завел  в лес, где совершил надругательство.  
 
Следователем Изюмского отдела полиции в Харьковской области открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, преступление, харьков, изюм
 
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