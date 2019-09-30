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30.09.2019  15:03   

В следственный изолятор передали шампунь с силой запрещенной травы

29 сентября в Харьковском следственном изоляторе пресекли попыткы доставки запрещенных предметов.


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В посылке, поступившей на имя заключенного Б., 1978 года рождения, от гражданки М., были обнаружены 2 полиэтиленовых свертка с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, которые были спрятаны в бутылке из-под шампуня.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминального наказания
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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