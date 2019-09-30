В следственный изолятор передали шампунь с силой запрещенной травы

29 сентября в Харьковском следственном изоляторе пресекли попыткы доставки запрещенных предметов.
В посылке, поступившей на имя заключенного Б., 1978 года рождения, от гражданки М., были обнаружены 2 полиэтиленовых свертка с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, которые были спрятаны в бутылке из-под шампуня.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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