30.09.2019 14:41

Хитрая чиновница и подрядчик провернули аферу на 130 000

Под Харьковом бумагам преступная парочка полгода якобы сносила дома.



//newsone.ua

Как сообщила Прокуратура, начальницу коммунального предприятия в Харьковской области подозревают в незаконном завладении средствами в сговоре с предпринимателем

Лозовская местная прокуратура утвердила сообщение о подозрении исполняющему обязанности начальника одного из коммунальных предприятий (КП). Близнюковского района.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, 40-летняя женщина подозревается в завладении чужим имуществом и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По предварительным данным следствия, посадовиця в сговоре с частным предпринимателем незаконно завладела бюджетными деньгами.

Так, между КП и частной структурой был заключен договор, согласно которому фирма должна была выполнить работы по разрушению на снос зданий. Однако демонтаж проводился только «на бумаге». Никаких работ частники не выполняли, а к актам вносили ложные сведения. И. о начальника коммунального предприятия в свою очередь подписывала фиктивные документы.

Таким образом в период с октября 2018 по март 2019 сообщники незаконно завладели средствами в сумме более 130 тыс. грн.

Сейчас физическому лицу-предпринимателю также объявлено подозрение по ч. 1 ст. 191, ч.1 ст. 358 УК Украины (незаконное завладение чужим имуществом, подлог документов).

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Максимальная санкция статей предусматривает 8 лет лишения свободы.