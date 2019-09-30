В харьковском метрополитене задержали француза-вандала

Иностранец разрисовывал вагон и снимал себя на на видео
Утром 30 сентября в харьковской подземке на станции "Метростроителей" задержали гражданина Франции, который пытался разрисовывать вагоны и снимал это на видео.
По нашим данным, инцидент произошел около 06:00. Мужчина 1992 года рождения пытался при помощи баллончика оставить рисунок в одном из вагонов, а также снимал процесс на видео. В пресс-службе харьковского метрополитена подтвердили информацию о задержании и сообщили, что с фигурантом сейчас работают сотрудники полиции и СБУ. Привлечение спецслужбы связано с тем, что иностранный гражданин действовал на территории критически важного транспортного объекта.
Согласно акту обследования, общая сумма ущерба составляет 25 тыс. Грн.
За причиненные Харьковскому метрополитену ущерб на иностранца составили админпротокол об административном правонарушении по ч.1 ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП.
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