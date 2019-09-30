Поймать преступника: по Харькову колесит вор на угнанной иномарке (ФОТО)

Появилось обращение за помощью в розыске угнанного бумера-евробляхера.
В соцсети появилось обращение за помощью к харьковчанам в поиске угнанного автомобиля BMW.
"Угнали BMW Х5, литовец.
Много людей видели, что машина ездит по Харькову, но никак не получается словить.
Кто увидит просьба сообщить".
Связь: +380990081585
Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Второй осенний месяц придет в Харьков дождями, местами с грозами. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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