Главная Новости Криминал и происшествия Поймать преступника: по Харькову колесит вор на угнанной иномарке (ФОТО)
30.09.2019  16:13   

Поймать преступника: по Харькову колесит вор на угнанной иномарке (ФОТО)

Появилось обращение за помощью в розыске угнанного бумера-евробляхера.


//t.me

В соцсети появилось обращение за помощью к харьковчанам в поиске угнанного автомобиля BMW.

"Угнали BMW Х5, литовец.

Много людей видели, что машина ездит по Харькову, но никак не получается словить.

Кто увидит просьба сообщить".

Связь: +380990081585

Тэги:  угонщик, воровство, харьков
 
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