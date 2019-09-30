30.09.2019 16:13

Поймать преступника: по Харькову колесит вор на угнанной иномарке (ФОТО)

Появилось обращение за помощью в розыске угнанного бумера-евробляхера.



//t.me

В соцсети появилось обращение за помощью к харьковчанам в поиске угнанного автомобиля BMW.

"Угнали BMW Х5, литовец.

Много людей видели, что машина ездит по Харькову, но никак не получается словить.

Кто увидит просьба сообщить".

Связь: +380990081585