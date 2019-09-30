30.09.2019 19:47

Плюс фитнес, минус машина: угнали бумер в центре Харькова (ФОТО)

Полиция нашла авто и угонщика.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 сентября в Шевченковский отдел полиции обратилась 21-летняя харьковчанка.

Девушка рассказала, что оставила автомобиль «ВMW X6» возле одного из фитнес-клубов города по улице Сумской. Примерно через полчаса она обнаружила, что машина исчезла.

На следующий день полицейские обнаружили транспортное средство на территории гостиничного комплекса в городе Красноград.

В ходе розысков полицейские установили лицо, причастное к преступлению.

Злоумышленником оказался ранее не судимый безработный 28-летний харьковчанин.

Похищенный автомобиль помещен на штрафплощадку до окончания расследования.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику и избрании меры пресечения.