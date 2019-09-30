ДТП: на Рогани пешеход попал под колеса авто (ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 30 сентября Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 1 октября Второй осенний месяц придет в Харьков дождями, местами с грозами. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с