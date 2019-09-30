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30.09.2019  19:29   

ДТП: на Рогани пешеход попал под колеса авто (ВИДЕО)

Пострадавший отправлен в больницу.


//t.me

Как сообщают соцсети, на Роганской Mercedes сбил мужчину-пешехода.

По оценкам очевидцев, пострадавший был "под шофе". 

Его забрала скорая.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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