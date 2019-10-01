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01.10.2019  08:39   

Волга без водителя навела шороху на парковке Дафи

Около шести часов вечера 30 сентября патрульным сообщили о ДТП на ул. Героев труда, 9.


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По предварительной информации, оставленный на парковке автомобиль ГАЗ 3110 самостоятельно стал двигаться и совершил столкновение с автомобилями Renault и Honda.

Пострадавших в рещзультате дорожно-транспортного происшествия нет.

На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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