Волга без водителя навела шороху на парковке Дафи

Около шести часов вечера 30 сентября патрульным сообщили о ДТП на ул. Героев труда, 9.
По предварительной информации, оставленный на парковке автомобиль ГАЗ 3110 самостоятельно стал двигаться и совершил столкновение с автомобилями Renault и Honda.
Пострадавших в рещзультате дорожно-транспортного происшествия нет.
На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП будут переданы в суд.
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Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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