01.10.2019 08:39

Волга без водителя навела шороху на парковке Дафи

Около шести часов вечера 30 сентября патрульным сообщили о ДТП на ул. Героев труда, 9.



// Facebook

По предварительной информации, оставленный на парковке автомобиль ГАЗ 3110 самостоятельно стал двигаться и совершил столкновение с автомобилями Renault и Honda.



Пострадавших в рещзультате дорожно-транспортного происшествия нет.



На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП будут переданы в суд.