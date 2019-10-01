01.10.2019 09:05

Водитель «корейца» решил проскочить перед ГАЗелью и остался с развороченным капотом (ФОТО)

Авария произошла 30 сентяьря около 12:00 на улице Отакара Яроша, 25.



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По предварительной информации, водитель автомобиля KIA, поворачивая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении автомобилю ГАЗ 33021, в результате чего произошло столкновение.



В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля KIA патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину опеределит суд.