Главная Новости Криминал и происшествия Водитель «корейца» решил проскочить перед ГАЗелью и остался с развороченным капотом (ФОТО)
01.10.2019  09:05   

Водитель «корейца» решил проскочить перед ГАЗелью и остался с развороченным капотом (ФОТО)

Авария произошла 30 сентяьря около 12:00 на улице Отакара Яроша, 25.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля KIA, поворачивая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении автомобилю ГАЗ 33021, в результате чего произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля KIA патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину опеределит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.10 Криминал и происшествия ДТП: двум самураям проспекта мало (ФОТО) 01.10 Криминал и происшествия Волга без водителя навела шороху на парковке Дафи 30.09 Криминал и происшествия ДТП: на Рогани пешеход попал под колеса авто (ВИДЕО)
 
 

Видео

Общественный бюджет: закончился срок подачи проектов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 