Патрульные помогли водителю потушить горящий автомобиль

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Гороскоп по знакам Зодиака на 30 сентября Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 30 сентября Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.