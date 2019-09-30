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30.09.2019  09:43   

Патрульные помогли водителю потушить горящий автомобиль

Пострадавших нет.


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Днем 30 сентября, патрулируя Немышлянский район города, патрульные увидели, как на перекрестке ул. Медицинской и Салтовского шоссе неожиданно загорелся автомобиль ЗАЗ.

Напуганный водитель не понимал, что делать.

Полицейские не растерялись и, не теряя ни минуты, начали тушить транспортное средство.

Благодаря оперативным действиям правоохранилей беды удалось миновать.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пожар, харьков
 
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