Патрульные помогли водителю потушить горящий автомобиль

Пострадавших нет.
Днем 30 сентября, патрулируя Немышлянский район города, патрульные увидели, как на перекрестке ул. Медицинской и Салтовского шоссе неожиданно загорелся автомобиль ЗАЗ.
Напуганный водитель не понимал, что делать.
Полицейские не растерялись и, не теряя ни минуты, начали тушить транспортное средство.
Благодаря оперативным действиям правоохранилей беды удалось миновать.
Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
влажн.:
давл.:
ветер: