Главная Новости Криминал и происшествия Полицейскому, застрелившему покупателя в супермаркете Рост, грозит до восьми лет тюрьмы
01.10.2019  10:01   

Полицейскому, застрелившему покупателя в супермаркете Рост, грозит до восьми лет тюрьмы

Государственное бюро расследований передало в суд дело полицейского охраны, который в супермаркете «Рост» застрелил посетителя.


// Нацполиция

Об этом написал директор Государственного бюро расследований Роман Труба в Telegram.

«ГБР завершило досудебное расследование этого резонансного производства - обвинительный акт направлен в суд. Теперь правоохранителю грозит до восьми лет тюрьмы за умышленное убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица», – говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря 2018 года в супермаркете «Рост» на улице Шевченко полицейский застрелил посетителя, который напал на него с ножом.

Тэги:  стрельба, следствие, полиция, харьков
 
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