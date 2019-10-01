Полицейскому, застрелившему покупателя в супермаркете Рост, грозит до восьми лет тюрьмы

Государственное бюро расследований передало в суд дело полицейского охраны, который в супермаркете «Рост» застрелил посетителя.
Об этом написал директор Государственного бюро расследований Роман Труба в Telegram.
«ГБР завершило досудебное расследование этого резонансного производства - обвинительный акт направлен в суд. Теперь правоохранителю грозит до восьми лет тюрьмы за умышленное убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица», – говорится в сообщении.
Напомним, 5 декабря 2018 года в супермаркете «Рост» на улице Шевченко полицейский застрелил посетителя, который напал на него с ножом.
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