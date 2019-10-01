01.10.2019 10:01

Полицейскому, застрелившему покупателя в супермаркете Рост, грозит до восьми лет тюрьмы

Государственное бюро расследований передало в суд дело полицейского охраны, который в супермаркете «Рост» застрелил посетителя.



// Нацполиция

Об этом написал директор Государственного бюро расследований Роман Труба в Telegram.

«ГБР завершило досудебное расследование этого резонансного производства - обвинительный акт направлен в суд. Теперь правоохранителю грозит до восьми лет тюрьмы за умышленное убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица», – говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря 2018 года в супермаркете «Рост» на улице Шевченко полицейский застрелил посетителя, который напал на него с ножом.