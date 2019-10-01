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01.10.2019  10:23   

На ХТЗ пожарные выводили людей из горящей пятиэтажки (ФОТО)

Спасатели эвакуировали 5 жильцов дома на Александровском проспекте.


// ГСЧС

30 сентября в 13:26 в Службу спасения «101» сообщили о пожаре в жилой пятиэтажке на пр. Александровском, 176.

В квартире на пятом этаже горели домашние вещи на площади около 2 кв

В результате распространения дыма на верхние этажи возникла угроза жителям. Поэтому пожарные организовали их эвакуацию на свежий воздух. Под наблюдением газодымозащитников выведено 5 человек. Они не пострадали.

По предварительным данным возгорание возникло в результате короткого замыкания электроприбора, который был оставлен без присмотра. Огонь локализован в 13:44 и ликвидирован в 14:15.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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