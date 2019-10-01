На ХТЗ пожарные выводили людей из горящей пятиэтажки (ФОТО)

Спасатели эвакуировали 5 жильцов дома на Александровском проспекте.
30 сентября в 13:26 в Службу спасения «101» сообщили о пожаре в жилой пятиэтажке на пр. Александровском, 176.
В квартире на пятом этаже горели домашние вещи на площади около 2 кв
В результате распространения дыма на верхние этажи возникла угроза жителям. Поэтому пожарные организовали их эвакуацию на свежий воздух. Под наблюдением газодымозащитников выведено 5 человек. Они не пострадали.
По предварительным данным возгорание возникло в результате короткого замыкания электроприбора, который был оставлен без присмотра. Огонь локализован в 13:44 и ликвидирован в 14:15.
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