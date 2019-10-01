Смертельное ДТП под Чугуевом: водитель фуры задержан

Мужчине грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, 29 сентября около 18:00 на автодороге "Чугуев-Великий Бурлук" 31-летний водитель грузовика "MAN" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем "Lada Priora". В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли 52-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в совершении преступления. Мужчине грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями и соблюдайте технику безопасности.
Второй осенний месяц придет в Харьков дождями, местами с грозами. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
влажн.:
давл.:
ветер: