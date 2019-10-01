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01.10.2019  10:35   

Смертельное ДТП под Чугуевом: водитель фуры задержан

Мужчине грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.


// Нацполиция

Напомним, 29 сентября около 18:00 на автодороге "Чугуев-Великий Бурлук" 31-летний водитель грузовика "MAN" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем "Lada Priora". В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли 52-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в совершении преступления. Мужчине грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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