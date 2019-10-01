Ночью пожарные тушили многоэтажную заброшку (ФОТО)

Спасатели Волчанска ликвидировали пожар на территории заброшенной швейной фабрики.
На тушение пожара на территории заброшенного четырехэтажного здания, в прошлом швейной фабрики на улице Заречной, спасателей вызвали 1 октября в 2:41.
К месту происшествия прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.
Оказалось, что в здании, которое не эксплуатируется, горели деревянные конструкции перекрытия и крыши на площади около 240 кв.м.
В 6:30 пожар был локализован, а в 7:05 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара выясняется.
Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями и соблюдайте технику безопасности.
Второй осенний месяц придет в Харьков дождями, местами с грозами. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
влажн.:
давл.:
ветер: