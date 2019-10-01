01.10.2019 11:01

Ночью пожарные тушили многоэтажную заброшку (ФОТО)

Спасатели Волчанска ликвидировали пожар на территории заброшенной швейной фабрики.



// ГСЧС

На тушение пожара на территории заброшенного четырехэтажного здания, в прошлом швейной фабрики на улице Заречной, спасателей вызвали 1 октября в 2:41.



К месту происшествия прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

Оказалось, что в здании, которое не эксплуатируется, горели деревянные конструкции перекрытия и крыши на площади около 240 кв.м.



В 6:30 пожар был локализован, а в 7:05 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара выясняется.