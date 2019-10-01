01.10.2019 11:21

Харьковские пиротехники разминировал десяток мин и боевых гранат

В последний рабочий день месяца пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС разминировали взрывоопасные предметы как на территории Харьков, так и в пригородах.



//kh.dsns.gov.ua

30 сентября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. Работы по разминированию проводились в Харьковском и Змиевском районах области, а также в Московском и Слободском районах города Харькова.

Всего было разминировано 11 боеприпасов, из которых 7 минометных мины, 2 артснаряда разного калибра, а также 2 ручных гранаты РГД-33.



ГУ ДСНС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:



- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;



- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ДСНС по номеру «101».