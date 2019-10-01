Харьковские пиротехники разминировал десяток мин и боевых гранат

В последний рабочий день месяца пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС разминировали взрывоопасные предметы как на территории Харьков, так и в пригородах.
30 сентября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. Работы по разминированию проводились в Харьковском и Змиевском районах области, а также в Московском и Слободском районах города Харькова.
Всего было разминировано 11 боеприпасов, из которых 7 минометных мины, 2 артснаряда разного калибра, а также 2 ручных гранаты РГД-33.
ГУ ДСНС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ДСНС по номеру «101».
Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями и соблюдайте технику безопасности.
Второй осенний месяц придет в Харьков дождями, местами с грозами. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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