01.10.2019 15:11

Незаконное оружие: копы рассказали, как не попасть за решетку (ВИДЕО)

Можно сдать оружие или зарегистрировать его в полиции.



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! октября на Харьковщине стартовал месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Приносить оружие граждане могут с 1 по 31 октября в территориальные отделы полиции Харькова и области.

Старший инспектор отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУНП в Харьковской области Владислав Штомпель рассказал, что в течение месяца лица, добровольно, которые обратятся в полицию для сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и спецсредств, хранящихся ими незаконно, будут освобождены от уголовной ответственности.

- Также при сдаче в органы полиции охотничьего огнестрельного, пневматического и холодного оружия, устройств травматического действия, которые не были зарегистрированы, но могут находиться в собственности граждан, сданное оружие может быть зарегистрировано на их имя после проведения соответствующей проверки, - отметил Владислав Штомпель.

Для регистрации оружия граждане должны предоставить в органы полиции перечень необходимых документов: медицинскую справку формы 128/0, квитанции об оплате услуг разрешительной системы, справку об изучении материальной части оружия, копию паспорта, фото 3х4, копию страхового полиса (для охотничьего оружия, заявление и карточку-заявление установленного образца.

Также работники полиции напоминают, что незаконное владение и хранение оружия согласно Уголовному кодексу Украины предусматривает уголовную ответственность на срок от 3 до 7 лет.

Полиция приглашает граждан принять активное участие в данной акции. Сдать оружие все желающие могут круглосуточно в территориальные отделы полиции Харькова и области.