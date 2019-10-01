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01.10.2019  15:11   

Незаконное оружие: копы рассказали, как не попасть за решетку (ВИДЕО)

Можно сдать оружие или зарегистрировать его в полиции.


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! октября на Харьковщине стартовал месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов.
 
Приносить оружие граждане могут с 1 по 31 октября в территориальные отделы полиции Харькова и области.
 
Старший инспектор отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУНП в Харьковской области Владислав Штомпель рассказал, что в течение месяца лица, добровольно, которые обратятся в полицию для сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и спецсредств, хранящихся ими незаконно, будут освобождены от уголовной ответственности.
 
- Также при сдаче в органы полиции охотничьего огнестрельного, пневматического и холодного оружия, устройств травматического действия, которые не были зарегистрированы, но могут находиться в собственности граждан, сданное оружие может быть зарегистрировано на их имя после проведения соответствующей проверки, - отметил Владислав Штомпель.
 
Для регистрации оружия граждане должны предоставить в органы полиции перечень необходимых документов: медицинскую справку формы 128/0, квитанции об оплате услуг разрешительной системы, справку об изучении материальной части оружия, копию паспорта, фото 3х4, копию страхового полиса (для охотничьего оружия, заявление и карточку-заявление установленного образца.
 
Также работники полиции напоминают, что незаконное владение и хранение оружия согласно Уголовному кодексу Украины предусматривает уголовную ответственность на срок от 3 до 7 лет.
 
Полиция приглашает граждан принять активное участие в данной акции. Сдать оружие все желающие могут круглосуточно в территориальные отделы полиции Харькова и области.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  оружие, разрешение, харьков, сдача
 
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