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01.10.2019  15:31   

Внимание, розыск свидетелей ДТП! На окружной возле заправки нашли тело неизвестного мужчины

В Холодногорском районе обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными после ДТП


// Нацполиция

Тело нашли 1 октября около 2:20 на Окружной дороге, недалеко от автозаправочной станции «Маршал».

Погибшему на вид около 50-60 лет, рост 170 см, седые волосы, худощавого телосложения.

Был одет в красную куртку, серый свитер, желтую в белую полоску рубашку, черные спортивные штаны, черные сапоги.

На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла фрагменты лобового стекла, вероятно из автомобиля «ВАЗ 2101».

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, свидетелей и лица, совершившего указанное преступление.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия и лиц, которые владеют какой-либо информацией о личности погибшего, просятм обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Денису Дорошенко или по телефону: 102, 073-00-17-877.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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