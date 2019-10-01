Внимание, розыск свидетелей ДТП! На окружной возле заправки нашли тело неизвестного мужчины

В Холодногорском районе обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными после ДТП
Тело нашли 1 октября около 2:20 на Окружной дороге, недалеко от автозаправочной станции «Маршал».
Погибшему на вид около 50-60 лет, рост 170 см, седые волосы, худощавого телосложения.
Был одет в красную куртку, серый свитер, желтую в белую полоску рубашку, черные спортивные штаны, черные сапоги.
На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла фрагменты лобового стекла, вероятно из автомобиля «ВАЗ 2101».
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, свидетелей и лица, совершившего указанное преступление.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия и лиц, которые владеют какой-либо информацией о личности погибшего, просятм обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Денису Дорошенко или по телефону: 102, 073-00-17-877.
Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями и соблюдайте технику безопасности.
Небо будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
влажн.:
давл.:
ветер: